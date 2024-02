Milano: Capelli (Pd), Salvini frena evoluzione mobilità e strade sicure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Milano lavora da anni per costruire modelli di mobilità sostenibile e per strade più sicure per tutti, a partire da ciclisti e pedoni. Ancora una volta, a rallentare questa strada, ci si mette la destra”. Lo afferma in una nota il segretario del Pd Milano Alessandro Capelli. “Salvini e la Lega parlano di autonomia come bandiera elettorale, ma poi vorrebbero governare le città al posto dei sindaci eletti dai cittadini - continua Capelli -. Oggi il Ministero dei trasporti ha negato l’autorizzazione a installare alcuni cartelli informativi proposti dall’assessora Censi, che avrebbero segnalato il passaggio di biciclette nei tratti più trafficati. Cartelli che, per altro, sono già in decine di altre città”. “Ministro Salvini, se vuole frenare la transizione ambientale e l'evoluzione della mobilità, può tornare a fare il consigliere comunale a Milano – conclude il segretario dei dem milanesi -. Altrimenti spieghi come mai investe così tanto tempo e risorse del suo Ministero per complicare il lavoro di chi si impegna per strade più sicure e vivibili”. (Com)