Municipio Roma VII: Ferrara (M5s), dolore per scomparsa consigliera, era voce territorio

- "Oggi è un giorno molto triste: se ne è andata così, a soli 56 anni, la portavoce M5s e amica Stefania Balsamà, consigliera nel Municipio VII, era una leonessa che incarnava pienamente le battaglie che abbiamo portato avanti in questi anni". Così, in una nota, il rappresentante al consiglio nazionale M5s per la circoscrizione centro Italia e consigliere capitolino, Paolo Ferrara. "Da combattente quale era, aveva colto con lucidità l'essenza del Movimento 5 Stelle e per questo riusciva a essere davvero la voce del suo territorio. Stefania ci lascia un vuoto colmato solo dal ricordo del suo esempio. Che la terra ti sia lieve", aggiunge.(Com)