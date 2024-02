Trentino: Zanella (Avs), disgusto per abbattimento orso M90, ricorreremo in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono profondamente disgustata dalla decisione presa dalla Provincia autonoma di Trento riguardo all'abbattimento dell'orso M90, e lo esprimo con fermezza e indignazione. Così in una nota Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. “La legge approvata dal presidente Fugatti è illegittima per le norme italiane e del diritto europeo. Questa azione è un chiaro segnale della disumanità e della mancanza di rispetto per la vita animale da parte di questa destra, che dimostra ancora una volta la sua ostilità verso la conservazione ambientale e la biodiversità. L'abbattimento degli orsi non solo ne minaccia la sopravvivenza ma contribuisce anche a un impoverimento irreversibile del nostro prezioso ecosistema", aggiunge Zanella. "La Provincia autonoma di Trento ha dimostrato in questi ultimi anni una chiara incapacità nel gestire il ritorno dei grandi carnivori. La politica sugli orsi è solo un esempio di un approccio fallimentare che si riflette anche sul lupo e altre specie cruciali per l'equilibrio dell'ecosistema. L'abbattimento degli orsi non è mai la soluzione. Ricorreremo a tutte le vie legali disponibili, inclusa l'azione a livello europeo, per garantire che si rispettino i principi di conservazione ambientale e la salvaguardia della fauna selvatica", conclude. (Rin)