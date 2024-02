Ue: De Carlo (Fd’I), retromarcia Ue su riduzione pesticidi è vittoria per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La retromarcia annunciata dalla presidente Von Der Leyen sulla proposta legislativa sui pesticidi è una vittoria per l'agricoltura e per l'Italia”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, presidente della commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, in merito all'annuncio, da parte della presidente della commissione Ue, della richiesta di ritiro della proposta legislativa sui pesticidi. “Come ha evidenziato anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni – ha proseguito –, da quando Fratelli d'Italia è al governo la nostra nazione si è fatta valere in Europa sui temi dell'agroproduzione, dicendo no alle politiche ideologiche pseudo-ambientaliste e spingendo per una sostenibilità che coniughi ambiente, tenuta sociale e redditività per le imprese. Un esempio chiaro in questo senso è quello delle Tea – Tecniche di evoluzione assistita, che fanno convivere innovazione, ricerca, tradizione e una produzione che deve puntare al ‘più e meglio’". “L'Europa ha capito che il vento sta cambiando, e con il rinnovo di giugno del Parlamento europeo siamo pronti a cambiare l'Europa", ha concluso. (Rin)