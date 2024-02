Libia: vice ministro Esteri Egitto, crisi va risolta senza interferenze straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro degli Affari esteri per gli Affari africani, l’ambasciatore Hamdi Loza, ha affermato il pieno sostegno dell’Egitto agli sforzi della Libia per risolvere la crisi politica, auspicando che nessuna interferenza straniera mini questo processo. Lo ha reso noto un comunicato del ministero degli Affari esteri egiziano, aggiungendo che Loza ha guidato la delegazione egiziana al vertice di alto livello del Comitato dell'Unione africana sulla Libia, che si è tenuto nella capitale della Repubblica del Congo Brazzaville, su invito del presidente Denis Sassou Nguesso. L’ambasciatore Loza ha sottolineato la necessità che “tutte le forze straniere, i mercenari e i combattenti stranieri lascino la Libia” entro un certo periodo di tempo. Il vice ministro ha inoltre elogiato gli sforzi della Camera dei rappresentanti libica per adempiere i passi necessari per portare avanti il processo elettorale. (Cae)