Riforme: Calenda, da Azione cancellierato con indicazione premier in legge elettorale, ragioniamo per evitare referendum

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Proponiamo oggi alla Meloni una riforma istituzionale che abbia nelle legge elettorale l'indicazione del presidente del Consiglio, ma che per il resto sia praticamente identica al cancellierato", ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a margine della conferenza stampa del partito sulla riforma del premierato in sala Nassirya a palazzo Madama. Il sistema tedesco "si è dimostrato stabile, ma consente, se un presidente del Consiglio non si dimostra all'altezza, di poterlo cambiare", ha spiegato. "E soprattutto non mette il presidente del Consiglio su un piano di superiorità rispetto al presidente della Repubblica", ha aggiunto Calenda per poi spiegare che si tratta di una "proposta che coniuga l'indicazione del cittadino con la necessità, se si governa male, di cambiare il presidente del Consiglio. Chiedo alla Meloni e alle altre opposizioni di sederci a ragionare, di non andare all'ennesimo referendum che spacca il Paese in due e non porta bene a chi lo fa", ha concluso Calenda. (Rin)