Senegal: rinvio presidenziali, Cedeao lancia appello alla moderazione

- La Commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) segue con preoccupazione l'evolversi della situazione in Senegal, sconsiglia qualsiasi azione o dichiarazione che possa andare contro le disposizioni della Costituzione del Paese e ricorda alla popolazione e alla classe politica la loro responsabilità nel mantenimento della pace e della stabilità nel Paese. È quanto si legge in un comunicato diffuso attraverso la piattaforma X (ex Twitter). "La Commissione Cedeao incoraggia la classe politica ad adottare urgentemente le misure necessarie per ripristinare il calendario elettorale in conformità con le disposizioni della Costituzione del Senegal. In questi tempi difficili per il Paese e la regione, la Commissione lancia un appello a tutte le parti interessate affinché rinuncino alla violenza e a qualsiasi azione che possa ulteriormente disturbare la pace e la stabilità del paese. Esorta le forze dell'ordine a esercitare la massima moderazione e a proteggere i diritti fondamentali di tutti i cittadini. La Commissione Cedeao resterà attenta agli eventi e adotterà tutte le misure necessarie per sostenere il governo e il popolo senegalese nel mantenimento della tradizione democratica del Senegal", conclude la dichiarazione. Il parlamento del Senegal ha approvato ieri sera il rinvio delle elezioni presidenziali al 15 dicembre disposto dal presidente Macky Sall sabato scorso. Il voto in aula si è svolto in modo caotico e diversi parlamentari dell'opposizione sono stati condotti con la forza fuori dall'aula mentre contestavano la decisione. Alla fine della seduta, 105 deputati su 165 totali che compongono l'aula hanno votato a favore del rinvio delle presidenziali. La decisione consentirà al presidente Sall di restare in carica fino all'insediamento del suo successore. L'annuncio di Sall di rinviare le elezioni, inizialmente previste il prossimo 25 febbraio, ha innescato violente proteste nel Paese. (Res)