Sanità: Bonafoni (Pd), interrogazione al presidente Rocca sul servizio di Radioterapia ospedale Civitavecchia

- Da tempo i pazienti oncologici dell'Asl Roma 4 "sono costretti ad affrontare viaggi estenuanti presso altre strutture regionali per le cure radioterapiche, un problema a cui la Giunta regionale del Lazio ai tempi del presidente Zingaretti, tra il 2021 e il 2022, aveva trovato soluzione prevedendo la realizzazione del servizio di radioterapia presso l'Ospedale San Paolo di Civitavecchia". Così in una nota la consigliera regionale del Partito democratico Marta Bonafoni. Un'operazione resa possibile "grazie al Piano degli Investimenti in Edilizia Sanitaria e lo stanziamento di risorse statali e regionali per oltre 8 milioni di euro. Un intervento confermato anche dalla revisione al Piano - operata dalla Giunta Rocca nel luglio 2023 - che, tuttavia, vive una situazione di stallo che è bene chiarire. È per questa ragione che ho chiesto al presidente Francesco Rocca di informare il Consiglio regionale sui tempi e sullo stato di realizzazione del servizio di radioterapia presso l'Ospedale San Paolo di Civitavecchia dell'ASL Roma 4"(Com)