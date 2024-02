Serbia: Dacic (Sps), abbiamo nostro gruppo parlamentare di cui sarò presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito socialista serbo (Sps), Ivica Dacic, ha dichiarato che la formazione politica da lui guidata avrà un proprio gruppo parlamentare di cui sarà ancora il presidente, la vicepresidente sarà la deputata Snezana Paunovic. Lo riporta l'emittente "N1" secondo cui Dacic ha sottolineato che il partito "resta un fattore di stabilità politica e di unità nazionale" e che "è pronto e conta di continuare la collaborazione con il Partito progressista serbo e con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, a livello parlamentare e nella formazione del potere esecutivo". Nelle elezioni di dicembre il partito di Dacic è risultato la terza forza del Paese attestandosi al 6,6 per cento delle preferenze. Il giorno dopo il voto, dato il calo dei consensi rispetto all'aprile del 2022 quando i Socialisti avevano ottenuto più dell'11 per cento delle preferenze, lo stesso Dacic aveva affermato che secondo lui era necessario trovare un nuovo leader del movimento politico. "Noi non siamo soddisfatti del risultato, compreso me come leader di questa coalizione - aveva detto -. La causa va certamente analizzata. La mia opinione personale - aveva sottolineato Dacic - è che è necessario trovare un nuovo leader. Parlerò anche con il presidente Aleksandar Vucic. Non voglio causare alcun danno all'interesse nazionale e statale". (Seb)