Milano: R. La Russa, famiglie e scuole collaborino per colmare vuoto educativo

- "La scuola e le famiglie devono collaborare e impegnarsi seriamente, senza falso buonismo, per colmare il vuoto educativo di una società che raramente dà esempi positivi ai ragazzi". Lo afferma Romano La Russa, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, commentando l'aggressione avvenuta questo pomeriggio davanti al centro formazione professionale Afol Metropolitana in via Gigli a Pieve Emanuele. "I rapper che inneggiano alla violenza e alla delinquenza, che si vantano di fare uso di stupefacenti e di girare armati non possono essere il punto di riferimento delle giovani generazioni", continua. "Male fanno i media a dare loro spazio e a pubblicizzarne le gesta. Ed è un cattivo esempio anche quello della giunta milanese di sinistra che li ha ricevuti a Palazzo Marino. C'è certamente una responsabilità politica anche in questo, che spesso discende dallo sciagurato 'politicamente corretto'", conclude l'assessore. (Com)