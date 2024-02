Camera: domani audizioni associazioni su birra artigianale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle 14:30, la commissione Agricoltura della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti "Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale", svolge le seguenti audizioni: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria; Coldiretti e Confederazione italiana agricoltori; Assobirra; Heineken Italia; Unionbirrai (in videoconferenza); Rete di imprese Luppolo Made in Italy; Centro di eccellenza di ricerca sulla birra dell'Università di Perugia (in videoconferenza); Birra Flea; Mastri Birrai Umbri (in videoconferenza), Italian Hops Company e Cna Agroalimentare – Unione produttori di bevande (in videoconferenza). L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)