Agricoltori: Nevi (FI), governo ha fatto molto per settore

- "Negli anni passati non tutti sono stati vicino al mondo agricolo generando un dibattito molto duro. Il settore oggi è provato da aumenti vari che hanno fatto esplodere una protesta principalmente dovuta alle politiche adottate in sede europea. Rispetto alle impostazioni dell'ex commissario Timmermans mi pare che la von der Leyen sia tornata su alcune questioni su cui anche noi ci eravamo battuti contro. Ora è importante aiutare il settore, anche nello sforzo di sostenibilità ambientale, accompagnandolo con politiche coerenti da parte delle istituzioni europee". Lo ha detto il vicepresidente vicario alla Camera e portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, intervenendo a "il Pomeriggio di Radio1", sulla protesta degli agricoltori. "Questo governo ha fatto moltissimo per il comparto, considerato strategico, aumentando a quattro miliardi i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'agricoltura e con una serie proposte, anche alla commissione Ue, per contrastare quell'ideologia green che mette in difficoltà le imprese - ha continuato il parlamentare -. Sull'Irpef c'è stata rimodulazione, ma la stiamo riequilibrando per evitare inasprimenti eccessivi". (Rin)