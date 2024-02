Regno Unito: Sunak incontra le famiglie degli ostaggi britannici detenuti da Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha incontrato le famiglie britanniche i cui cari sono stati presi in ostaggio dal movimento islamista palestinese Hamas durante gli attacchi del 7 ottobre. In una dichiarazione su X, il primo ministro ha detto che avere una persona cara presa in ostaggio è "un orrore impensabile". "Oggi ho incontrato di nuovo le famiglie britanniche che stanno ancora attraversando quella straziante prova" ha detto Sunak, aggiungendo: "Continueremo a fare tutto il possibile per riportare a casa sani e salvi gli ostaggi tenuti da Hamas a Gaza". (Rel)