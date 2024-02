Mef: presentata collezione numismatica 2024 con Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentata oggi nella Sala Ciampi del Mef la collezione numismatica della Repubblica Italiana 2024, emessa dal ministero dell'Economia e delle Finanze e coniata dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. All'evento – riferisce una nota – sono intervenuti il ministro Giancarlo Giorgetti, il presidente Paolo Perrone e l'Amministratore delegato Francesco Soro dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. Presenti, inoltre, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e il Comandante generale della Guardia di finanza, Andrea De Gennaro. La cerimonia di presentazione è stata moderata da Mara Venier. La collezione numismatica della Repubblica Italiana è un racconto della storia del nostro Paese dove i principali eventi e le ricorrenze nazionali, i grandi nomi e le bellezze dell'arte, le eccellenze del Made in Italy sia imprenditoriali che enogastronomiche, lo sport, la storia antica e recente e la musica vengono ogni anno rappresentati e celebrati attraverso l'emissione di monete dedicate, raccogliendo interesse e curiosità non solo dei collezionisti ma anche di tanti appassionati cittadini. Numerose le novità del 2024: dalla moneta dedicata ad Albachiara di Vasco Rossi, prima della serie "Canzoni italiane", una "disco-moneta" che riporta il testo della canzone e l'iconica strofa che racconta di una ragazza che "cammina per strada mangiando una mela", a quelle celebrative per il 250mo anniversario della Fondazione del corpo della Guardia di finanza e i 100 anni della prima trasmissione radiofonica. (segue) (Com)