Egitto: governo vaglia piano per produrre 100 tonnellate di seta all’anno

- Il primo ministro dell'Egitto, Mostafa Madbouly, ha incaricato il suo governo di sviluppare un piano mirato alla produzione di 100 tonnellate di seta all'anno. Lo rende noto oggi un comunicato del Consiglio dei ministri. Madbouly ha incontrato il ministro dell'Agricoltura e della Bonifica, il ministro dello Sviluppo locale, il ministro del Commercio e dell'Industria, il governatore di Wadi al Jadid e il capo dell'Agenzia per lo sviluppo delle piccole e medie imprese per discutere del progetto. Il ministro dell'Agricoltura, Sayed el Quseir, ha annunciato la coltivazione di 100 acri (40 ettari) di gelsi nel governatorato di Wadi al Jadid, nel sud-ovest del Paese, e 50 acri (20 ettari) nella zona occidentale di Qena per produrre seta. Da parte sua, il governatore di Wadi al Jadid, Mohammed Salman Mousa al Zamlout, ha affermato che 17 progetti sono stati realizzati dagli investitori nel quadro dell'iniziativa per rilanciare l'industria della seta in Egitto. (Cae)