Turismo: Santanchè, fiera Hospitality punto di riferimento per accessibilità comparto

- Per il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, la fiera “Hospitality” a Riva del Garda, giunta alla 48ma edizione, “rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per accendere i riflettori su un tema di primaria rilevanza come l’accessibilità e l’inclusività nel turismo”. “Non solo: la fiera – anche attraverso la presentazione del progetto ‘Di ognuno’, orientato a rendere gli spazi e i servizi fruibili per tutti – funge da cassa di risonanza per rafforzare la diffusione di consapevolezza e sensibilizzazione sull’argomento. È fondamentale, infatti – prosegue il ministro –, definire una proposta turistica altamente personalizzata sulle esigenze specifiche e particolari dei singoli viaggiatori, a partire dall’accoglienza che, oltre a essere un elemento distintivo dell’offerta turistica italiana, è il biglietto da visita che si fornisce al viaggiatore. Motivi per cui, il ministero è intervenuto sul tema sia attraverso finanziamenti dedicati sia, in collaborazione con il ministro per le Disabilità, mediante la definizione di una cornice normativa più precisa ed efficace”. “Il turismo – sottolinea – è di tutti, e l’imperativo è abbattere qualsiasi ostacolo e barriera, per garantire il diritto a una vita piena e partecipativa anche tramite la costruzione di percorsi personali focalizzati sui bisogni e le caratteristiche della persona”. (Rin)