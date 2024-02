Yemen: “Washington Post”, il generale Usa Mattis lavorò in segreto per gli Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale statunitense Jim Mattis, in congedo dai Marine dal 2013 dopo aver servito per anni in Medio Oriente e in Afghanistan, fu assunto come consigliere militare dell’uomo forte degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed al Nahyan, poco dopo l’inizio dell’intervento di Abu Dhabi nella guerra in Yemen, nel 2015. Lo rivela oggi il “Washington Post”, che ha ottenuto i relativi documenti attraverso una battaglia legale durata due anni e mezzo. Dal dossier si evince come Mattis avesse chiesto e ottenuto dal dipartimento di Stato e dal Corpo dei Marine il permesso per lavorare per gli Emirati “sugli aspetti operativi, tattici, informativi ed etici” del conflitto yemenita, ma anche come il governo statunitense avesse successivamente cercato di nascondere l’attività del generale. (segue) (Was)