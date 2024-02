Yemen: “Washington Post”, il generale Usa Mattis lavorò in segreto per gli Emirati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’epoca dei fatti, gli Emirati facevano parte della coalizione guidata dall’Arabia Saudita intervenuta in Yemen contro il movimento degli Houthi, appoggiato dall’Iran, e a sostegno del presidente Abd Rabbo Mansour Hadi. Gli attacchi aerei dell’alleanza, però, uccidevano “un gran numero di civili” e non riuscivano a fermare l’avanzata degli Houthi. Per questo Mohammed bin Zayed si rivolse a Mattis. Per un generale a quattro stelle, pur in congedo, è inusuale chiedere di lavorare per un leader straniero come consigliere personale. “A complicare le cose c’era il fatto che anche le forze statunitensi erano invischiate nel conflitto. Poco dopo l’inizio dei bombardamenti, l’amministrazione (dell’allora presidente Barack) Obama aveva accettato di dare sostegno alle forze aeree della coalizione araba con attività di rifornimento in volo e con la condivisione d’informazioni d’intelligence. Ma i funzionari Usa – ricorda il “Washington Post” – erano sempre più allarmati dal crescente numero di yemeniti innocenti uccisi dagli attacchi aerei della coalizione”. (segue) (Was)