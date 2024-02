Yemen: “Washington Post”, il generale Usa Mattis lavorò in segreto per gli Emirati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Washington approvò la richiesta di Mattis, senza tuttavia mai rendere pubblica l’autorizzazione. Né il generale decise di rivelare la propria attività di consulenza per Mohammed bin Zayed dopo essere tornato a Pentagono, nel gennaio del 2017, come segretario alla Difesa dell’allora presidente Donald Trump. “Mattis – sottolinea anzi il quotidiano – omise dal suo curriculum e dai suoi documenti finanziari” la sua collaborazione con gli Emirati, pur riferendone in via confidenziale ad alcuni membri della commissione Servizi armati del Senato. Nel 2019 pubblicò un libro di memorie, nel quale pure non vi è traccia delle attività di consulenza per il leader emiratino. Non è chiaro quale sia il compenso percepito dal generale, che attraverso un suo portavoce ha fatto ora sapere di aver prestato servizio gratuito per gli yemeniti. Il “Post” afferma invece che, dai documenti in suo possesso, si evince come Mattis abbia percepito una compensazione e abbia anche incassato un onorario da 100 mila dollari per un discorso tenuto dopo aver lasciato l’amministrazione Trump. (Was)