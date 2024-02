Napoli: a Sant'Antonio Abate due giorni di festa per il Carnevale dedicati ai più piccoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alice e le sue Meraviglie, Il nuovo Eden, Las Vegas, Joker, La Musica ci Unisce, La Guerra è un Gioco, Pinocchio nel Paese dei Balocchi. Sono questi i temi dei sette carri allegorici che sfileranno nelle strade di Sant'Antonio Abate per il tradizionale Carnevale Abatese. “Un doppio appuntamento che, come ogni anno, colorerà le strade abatesi – afferma Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate – grazie all'impegno dei carristi dei sette gruppi che stanno lavorando da mesi e all'Associazione "Carnevale Abatese" che ha organizzato l'evento. Come sempre, abbiamo pensato innanzitutto ai più piccoli e al loro divertimento, ma ci saranno musica e balli per tutti”. Domenica 11 e martedì 13 febbraio, Sant'Antonio Abate immersa nel Carnevale abatese. Due giorni dedicati innzitutto ai bambini, con animazione e piccoli spettacoli in piazza della Libertà, dalle 9 alle 13, dove ci saranno l'esposizione dei carri allegorici, i laboratori per i più piccoli e i gonfiabili. Nelle due giornate, poi, a partire dalle 15 ci sarà la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi di ballo, con partenza da via Stabia (domenica) e da via Roma (martedì). “La tradizione del Carnevale Abatese – ha proseguito Ilaria Abagnale – vive proprio attraverso le mani e l'impegno dei maestri carristi che, con tutta la loro esperienza, non perdono occasione per insegnare ai più giovani abatesi l’arte della cartapesta. La passione e l'entusiasmo di circa 500 ragazzi abatesi stanno creando vere e proprie opere d'arte ed è come se questa celebrazione fosse un ponte tra passato e futuro, con i più giovani che rappresentano la congiunzione che lo tiene in piedi. Mi fa sperare per il futuro di questa tradizione". "Il Carnevale a Sant’Antonio Abate – ha concluso Ilaria Abagnale – è una festa tradizionale che porta con sé una carica di allegria unica e che noi vogliamo trasmettere soprattutto ai bambini”. Sette sono i gruppi di carristi che hanno realizzato i carri allegorici: Enigma, Black Jack 21, New Generation, Dioniso, Nikkinnella, Gli Incartati e Africano. Ogni gruppo ha organizzato anche corpi di ballo abbinati ai carri: Diamante con Alice e le sue meraviglie, Devil's con Happy Valentine's Day, Wappo con Le Showgirl De Las Vegas, Alfa con Vivere a Colori, Chiffon con Barbie, Generazione X con The Clown Show, I Ragazzi del Musical con Il Paese dei Balocchi. (Ren)