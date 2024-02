Fvg: assessore Infrastrutture, entro fine mese riapertura provinciale Clauzetto dopo frana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprenderanno la prossima settimana, per concludersi entro fine mese, i lavori di sistemazione della frana sulla provinciale a Clauzetto (PN). Lo ha assicurato oggi l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, spiegando che per la ripresa dell’intervento già programmato occorrerà attendere il passaggio della perturbazione prevista per questo fine settimana. “Le opere – ha spiegato Amirante – prevedono inoltre la posa di tombotti e tubazioni per regimare le acque, la sistemazione di alcuni sensori sulla frana ma anche nei tombotti stessi, per segnalare eventuali ostruzioni dovute alla presenza di materiale terroso al loro interno, nonché la posa dei semafori già ordinati e pronti nei magazzini dell'Edr. Per fare tutto ciò serviranno una ventina di giorni e quindi la strada potrebbe essere riaperta entro la fine di febbraio". (Frt)