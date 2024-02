Donne: Celli, stop alle mutilazioni genitali femminili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è la Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili. "Combattiamo contro questa ripugnante violazione dei diritti umani, radicata nelle disuguaglianze di genere, che coinvolge almeno 200 milioni di donne e ragazze oggi, causando danni permanenti alla loro salute fisica e mentale". Lo scrive su Facebook la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. "Anche in Italia - aggiunge - con il fenomeno migratorio, questo problema è presente e rilevante. Urge agire per eliminare questa pratica entro il 2030, come indicato negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Onu. La legge italiana 7/2006 ha contribuito in questo percorso complesso, ma occorrono maggiore consapevolezza e strumenti per contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme. Non possiamo perdere questa battaglia", conclude. (Com)