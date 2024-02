Disabilità: accordo interistituzionale tra ministero e Cnel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e il presidente del Cnel Renato Brunetta hanno sottoscritto un accordo interistituzionale. L'intesa – riferisce una nota – prevede che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro assicuri consulenza e supporto tecnico al ministro per le Disabilità sulle materie e gli ambiti settoriali di sua competenza. La collaborazione, che riguarderà anche gli interventi volti all'autonomia delle persone con disabilità inseriti nel Pnrr, potrà avvalersi dell'Osservatorio nazionale dei servizi sociali territoriali del Cnel e dell'Osservatorio sull'inclusione e l'accessibilità in via di istituzione al Cnel. Tra gli obiettivi dell'accordo vi è la valorizzazione del tema delle politiche per la disabilità e l'accessibilità in rifermento alla relazione annuale al Parlamento e al governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni alle imprese e ai cittadini, elaborata dal Cnel. Verrà anche istituito uno speciale premio volto a valorizzare le eccellenze e le buone pratiche delle pubbliche amministrazioni nelle diverse tipologie dei servizi rivolti alle persone con disabilità. In riferimento al decreto legislativo 82/2022 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, sarà promossa la partecipazione delle associazioni di rappresentanza ai processi di validazione e adeguamento alla normativa. "La collaborazione a tutti i livelli istituzionali è fondamentale per promuovere l'inclusione”, spiega il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che aggiunge: “Ringrazio il presidente Renato Brunetta e il Cnel per l'impegno che stanno portando avanti al servizio dei cittadini. Il protocollo di oggi è un'occasione in più per parlare di accessibilità universale e semplificazione". "Ringrazio il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, per aver avviato questa collaborazione. Mettiamo a disposizione del ministro la rete dei corpi intermedi, il capitale relazionale di cui disponiamo e tutte le nostre competenze tecniche. La società civile, che ha nel Cnel la sua rappresentanza, può dare un contributo fondamentale per semplificare la vita delle persone con disabilità, per favorire una maggiore inclusione sociale e per promuovere le pari opportunità per tutti", afferma il presidente del Cnel, Renato Brunetta. (Com)