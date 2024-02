Energia: ministro Esteri Ungheria, espansione centrale nucleare di Paks procede secondo i piani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione della centrale nucleare di Paks 2, in Ungheria, procede secondo i piani. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, annunciando che il direttore generale di Rosatom, Alexey Likhachev, sarà presto in Ungheria per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori per l’espansione della centrale. "Ho discusso in dettaglio telefonicamente con il direttore Likhachev la questione degli investimenti in Paks-2 per garantire la tempestiva attuazione di questo progetto", ha riferito Szijjarto. “La buona notizia è che la costruzione della nuova centrale nucleare procede senza intoppi”, ha aggiunto il ministro in un messaggio su Facebook. (Vap)