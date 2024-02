Corea del Sud-Cina: prima telefonata tra ministri degli Esteri Cho e Wang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Cho Tae-yul, ha avuto oggi la sua prima conversazione telefonica con l’omologo della Cina, Wang Yi, per discutere delle minacce della Corea del Nord e delle relazioni bilaterali. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Seul in un comunicato. Wang ha invitato Cho a visitare Pechino, esprimendo l’auspicio di poter rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nel prossimo futuro. Il capo della diplomazia sudcoreana, da parte sua, ha ringraziato il collega per l’invito e ha accettato di programmare la visita “nel momento più opportuno per entrambe le parti”. I ministri hanno anche scambiato idee e valutazioni sulla situazione di sicurezza nella regione e su questioni bilaterali quali le catene industriali di distribuzione. È stato concordato un consolidamento “delle comunicazioni strategiche” a vario livello. Cho, a questo proposito, ha sottolineato l’importanza di “ridurre i fattori di conflittualità” e di “aumentare il livello di fiducia” tra i due Paesi. Si è discusso anche dell’organizzazione del vertice trilaterale con il Giappone, al quale prenderanno parte i presidenti Xi Jinping e Yoon Suk-yeol e il premier Fumio Kishida, come stabilito in occasione di una riunione ministeriale nel novembre dello scorso anno. Quanto alla Corea del Nord, Cho ha invitato Pechino a svolgere “un ruolo costruttivo” sul dossier, convincendo Pyongyang a tornare al dialogo e a un percorso verso la denuclearizzazione. Il ministro sudcoreano ha assunto l’incarico all’inizio di gennaio e, fin qui, ha avuto conversazioni telefoniche con gli omologhi di Stati Uniti, Giappone, Australia e Vietnam.(Git)