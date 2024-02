Niger: premier di transizione Zeine a sorpresa a Brazzaville per vertice sulla Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di transizione del Niger, Ali Mahamane Lamine Zeine, si è recato a sorpresa a Brazzaville, dove ieri si è tenuta una riunione del comitato di alto livello dell'Unione africana sulla Libia. Una presenza, riferisce l'emittente "Rfi", che ha sorpreso i rappresentanti dell'Ua poiché il Niger è sospeso dalle istituzioni di questa organizzazione in seguito al colpo di Stato del 26 luglio scorso che ha destituito il presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum. Secondo quanto riferito, Zeine è atterrato in Congo domenica sera, come mostra una foto pubblicata sull'account X della presidenza congolese. Secondo quanto riferito da una fonte di "Rfi", il Niger è stato infatti invitato alla riunione dal governo di Brazzaville, che ritiene che Niamey sia parte della soluzione alla crisi libica, come vicino e come rappresentante dell'Africa occidentale, tuttavia la presenza del primo ministro nigerino ha suscitato la sorpresa dei rappresentanti dell'Ua, poiché il Niger è sospeso dalle istituzioni dell'organizzazione e quindi non può partecipare alle sue attività. Il mese scorso, inoltre, Niamey ha annunciato il suo ritiro dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) - insieme a Mali e Burkina Faso - e non può quindi più essere presente come rappresentante dell’organizzazione. Zeine non ha comunque preso parte alla plenaria della riunione, che è stata presieduta dal presidente congolese Denis Sassou-Nguesso e ha visto la partecipazione del presidente della commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, del presidente di turno dell'Ua, il comoriano Azali Assoumani, e del rappresentante speciale dell'Onu in Libia, Abdoulaye Bathily.(Res)