Intesa: Messina, rimarrò nei prossimi anni con ok azionisti

- Sull’ipotesi di un ulteriore mandato per il vertice di Intesa Sanpaolo, “rimarrò in questa posizione per i prossimi anni previa approvazione degli azionisti, è mia ferma intenzione". Lo ha detto Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, durante la presentazione agli analisti dei risultati di bilancio consolidati al 31 dicembre 2023, rispondendo a chi gli ha chiesto se il prossimo mandato a capo dell’Istituto bancario spetterà a lui. (Rem)