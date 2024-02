Diritti: Commissione Ue propone aggiornamento norme penali contro abuso sessuale su minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha adottato una proposta di aggiornamento delle norme penali in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori. In una nota dell'esecutivo si legge: "L'abuso sessuale sui minori è un crimine odioso che si è evoluto in modo significativo negli ultimi anni. Queste norme rivedute ampliano le definizioni dei reati e introducono pene più elevate e requisiti più specifici per la prevenzione e l'assistenza alle vittime". Le nuove norme sono complementari alla proposta di regolamento che la Commissione ha presentato nel 2022, che stabilisce gli obblighiper le società fornitrici di servizi online di individuare, segnalare e rimuovere il materiale pedopornografico presente nei loro servizi. "La minaccia di abusi è reale ed è aumentata in tutta l'Ue - prosegue la nota -. Ad esempio, i manuali di pedofilia continuano a comparire online, dimostrando una crescente minaccia per i più vulnerabili. Sia l'aumento della presenza online dei bambini che gli sviluppi tecnologici, creano nuove possibilità di abuso". Secondo la commissione europea solo nel 2022, sono stati segnalati 1,5 milioni di abusi sessuali su minori in Ue. (segue) (Beb)