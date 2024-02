Diritti: Commissione Ue propone aggiornamento norme penali contro abuso sessuale su minori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aspetti chiave della proposta comprendono l'ampliamento della definizione dei reati connessi all'abuso sessuale sui minori in tutti gli Stati membri, inclusi il live streaming, il possesso e lo scambio di manuali di pedofilia. Le nuove norme aggiornano anche le definizioni del reato, per includere il materiale pedopornografico come i "deepfake" - la pratica di manipolare foto con volti di persone reali - o materiale generato dall'intelligenza artificiale. La proposta della Commissione, inoltre, intende rafforzare l'azione penale, la prevenzione e il sostegno. L'aggiornamento, infatti, prevede un periodo di tempo più lungo, durante il quale le vittime possono denunciare l'abuso sessuale subito e chiedere un'azione contro l'autore del reato. Le nuove norme garantiranno inoltre alle vittime il diritto a un risarcimento economico, per affrontare i danni a lungo termine provocati dall'abuso sessuale sui minori. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a mettere in atto un meccanismo di coordinamento per utilizzare al meglio i programmi disponibili in materia di prevenzione e assistenza alle vittime. (segue) (Beb)