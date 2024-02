Diritti: Commissione Ue propone aggiornamento norme penali contro abuso sessuale su minori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, un'azione chiave sarà il rafforzamento della prevenzione: agli Stati membri viene chiesto di incrementare gli investimenti nella sensibilizzazione, in particolare sui rischi online, per garantire che internet sia più sicuro e migliore per i bambini e i giovani. Inoltre, nuovi requisiti garantiranno che i reclutatori per le attività che comportano uno stretto contatto con i bambini e le organizzazioni che lavorano contro l'abuso sessuale sui minori debbano richiedere il casellario giudiziale dei candidati. Sarà infine prevista la segnalazione obbligatoria di un reato almeno da parte dei professionisti che lavorano a stretto contatto con i bambini. Dopo la presentazione della proposta della Commissione europea, spetta adesso al Parlamento europeo e al Consiglio approvare la proposta. Una volta adottata, la nuova direttiva modificherà quella attuale ed entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. (Beb)