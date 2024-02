Ucraina: Castaldo (Az), difendere Kiev è dovere morale e sfida esistenziale per futuro Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo due anni di violenze e di terrore inflitti a un popolo innocente solo per soddisfare la sete di potere di un regime tirannico e criminale, sostenere Kiev con tutte le nostre forze è non solo un dovere morale, ma anche una sfida esistenziale per il futuro della nostra Unione". Lo ha detto l’europarlamentare di Azione, Fabio Massimo Castaldo, durante l’intervento durante la seduta plenaria al Parlamento europeo di Strasburgo. "Oggi più che mai abbiamo bisogno di determinazione, di coraggio e di tempismo. L’incremento di 5 miliardi della European Peace Facility serve adesso, subito. Come subito servono più munizioni al fronte. È necessario confiscare, vendere e donare a Kiev tutti i beni russi congelati in Europa per supportare la resistenza e la ricostruzione. Non c’è più tempo da perdere: per questo non dobbiamo permettere a nessun governo europeo di ricattarci, a partire dall’Ungheria di Viktor Orban. L’articolo 7 va attivato senza timore: chi non difende i valori europei non merita di essere difeso dalla nostra Unione. Putin", ha aggiunto Castaldo, "deve sapere che non abbiamo paura, che non avremo esitazioni, che sosterremo il popolo ucraino, la sua sovranità, e la sua libertà con tutte le nostre forze, e che molto presto l’Ucraina sarà il nostro ventottesimo Stato membro. Perché non c’è Ucraina senza Europa, ma non c’è Europa senza Ucraina". (Rin)