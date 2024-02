Stellantis: Calenda, vicenda ha assunto giusta importanza, ora ricevere Piano industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi pare che finalmente la vicenda Stellantis abbia assunto la giusta importanza", scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda. "Il punto di partenza non è vagheggiare l’ingresso dello Stato che non avrebbe alcun valore se non concordato con gli altri azionisti, ma ricevere il Piano industriale sull’Italia così come è oggi. Poi - conclude - si parlerà di come potrebbe essere e con quali eventuali sostegni". (Rin)