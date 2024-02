© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 7 febbraio, alle 16.30, la Commissione Lavoro della Camera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di lavoro, svolge le audizioni di rappresentanti di Confindustria Alberghi, Enzima12 e Fipe-Confcommercio. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)