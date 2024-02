Speciale infrastrutture: intercettazioni, Garante, più tutele per i dati nelle infrastrutture centralizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera del Garante Privacy allo schema di decreto del ministero della Giustizia riguardante i requisiti tecnici per la gestione dei dati personali raccolti dalle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni. L’Autorità ha però chiesto che venissero implementate ulteriori misure a tutela delle persone coinvolte nelle attività di captazione. E' quanto si legge nella newsletter del Garante. Le infrastrutture digitali centralizzate o “interdistrettuali” sono state istituite nell’agosto scorso e sono destinate non solo a ospitare il relativo archivio, ma anche a consentire la realizzazione delle operazioni captative. La loro creazione - pur conservando in capo al Procuratore l’autonoma direzione (e quindi anche la responsabilità) delle operazioni - mira ad assicurare, in particolare, più elevati e uniformi livelli di sicurezza ed efficienza nelle attività di intercettazione. Lo schema dell’odierno decreto attuativo sottoposto al Garante definisce dunque i requisiti per la memorizzazione e la trasmissione da parte della Polizia giudiziaria al Pubblico ministero di registrazioni e verbali, al fine di assicurarne l’autenticità, l’integrità e la riservatezza. (Rin)