Giustizia: Musolino (Iv), ddl Nordio è norma anti-pubblico ludibrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta guardare i dati per capire quando una norma non funziona bene: nel 2021, a fronte di 5418 procedimenti aperti per abuso d'ufficio, il 98 per cento si è concluso con una assoluzione o una archiviazione. Ma dietro c'è un iter, ci sono indagini, c'è soprattutto un pathos che i nostri amministratori non meritano. Non meritano di confrontarsi con l'incertezza di una norma che espone loro e le persone che stanno loro interno al pubblico ludibrio. Questo ddl sull'abuso d'ufficio e sulle intercettazioni non è una norma bavaglio, non impedisce alla stampa di informare i cittadini, ma è una norma anti-pubblico ludibrio". Lo ha detto in Aula al Senato la senatrice di Italia viva Dafne Musolino, intervenendo in discussione generale al ddl Nordio. "I soggetti terzi, che non c'entrano con le inchieste, hanno diritto a non vedere violata la propria privacy, e non vedere pubblicato il proprio nome. Non ci piace il voyeurismo giudiziario. Questo ddl - ha aggiunto Musolino - incontra il favore di Italia viva. Voglio anche esprimere apprezzamento per la modifica dell'articolo 6 sulle corti di assise e le età dei giudici popolari. È una norma che segna un risultato importante per la giustizia italiana, sulla quale feci al ministro Nordio un question time. È motivo di soddisfazione apprendere che questa mia interpretazione sia stata accolta in questa legge. Processi importanti, come quello sulla strage di Bologna, avrebbe rischiato di non essere celebrato. Rinnoviamo il nostro sostegno al ministro Nordio, siamo sulla strada giusta, avanti così". (Rin)