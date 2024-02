Bulgaria: agricoltori in protesta bloccano le principali strade del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agricoltori bulgari hanno bloccato le principali arterie della rete stradale nazionale per protestare dopo i falliti negoziati con le autorità sui sussidi a sostegno del comparto. Secondo l'Associazione nazionale dei produttori di grano (Nag), i veicoli hanno bloccato circa 80 snodi stradali in tutto il territorio bulgaro paralizzando il traffico. "Se non ci sarà una reazione positiva, dalla prossima settimana le strade saranno bloccate in modo permanente", ha detto il rappresentante degli agricoltori Kostadin Kostadinov in un'intervista alla televisione nazionale bulgara “Bnt”. La decisione di avviare la protesta è stata presa dopo i colloqui di domenica scorsa con il primo ministro Nikolaj Denkov. Gli agricoltori non sono soddisfatti né dell'importo dell'indennizzo proposto né del metodo di calcolo sulla base imponibile per le dichiarazioni dei redditi. Il primo ministro ha reagito alle proteste invitando i manifestanti a nuovi colloqui. “Siamo pronti a presentare nuove proposte. Ci auguriamo che ciò contribuisca a proseguire il dialogo e consenta al governo di aiutare i produttori di grano che hanno subito perdite nel 2023”, ha affermato Denkov.(Seb)