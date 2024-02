Diritti: Uil, inaugurato a Milano lo sportello di ascolto sulle Pari opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurato oggi alla sede Uil Lombardia di Milano lo sportello di ascolto sulle Pari opportunità. L'intento è quello di creare un luogo sicuro, accogliente e privo di giudizi, dove chiunque possa esprimere le proprie preoccupazioni, esperienze o idee relative alle pari opportunità. Le pari opportunità sono uno dei principi fondamentali su cui dovrebbe basarsi ogni società moderna. Significano che ogni individuo, indipendentemente da genere, razza, orientamento sessuale o retroterra socio-economico, ha il diritto di accedere alle stesse opportunità e di essere trattato con dignità e rispetto. Un esempio su tutti: le dimissioni volontarie dal lavoro. Nel 2022 sulle convalide femminili la motivazione prevalente è stata la difficoltà di conciliazione tra lavoro e cura del bambino o della bambina, in particolare il 41,7 per cento delle donne che hanno rassegnato volontariamente le dimissioni ha collegato tale difficoltà all'assenza di servizi e il 21,9 per cento ha problematiche legate all'organizzazione del lavoro un peso complessivo della difficoltà di cura che equivale al 63,6 per cento di tutte le motivazioni di convalida delle dimissioni volontarie addotte dalle lavoratrici madri per gli uomini invece la motivazione prevalente del recesso dal rapporto di lavoro e di carattere professionale il 78,9 per cento. Senza dimenticare i numeri sulla disabilità che nella sola Lombardia vede disponibili 23.108 posti di lavoro in categorie protette di lavoro con sole 7.200 assunzioni. Con il risultato che molte aziende preferiscono pagare una sanzione che assumere disabili. (segue) (Com)