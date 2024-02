Diritti: Uil, inaugurato a Milano lo sportello di ascolto sulle Pari opportunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sportello nasce seguendo una serie di regole fondamentali basate su regole buone di convivenza civile e principi delle pari opportunità quali: accesso equo, eliminazione della discriminazione, equità salariale, accessibilità, promozione della diversità, consapevolezza e formazione, equità nelle opportunità di carriera. "Abbiamo voluto creare un ambiente – sottolinea Ester Greco coordinatrice Uil Lombardia Pari Opportunità - in cui ogni voce sia ascoltata e in cui si possa lavorare insieme per superare le sfide che ancora sono da ostacolo. La diversità è la nostra ricchezza e l'inclusione è il nostro obiettivo comune. Lavorando insieme, possiamo costruire una comunità più forte, più equa e più sostenibile per tutti. È importante ricordare che le pari opportunità non sono solo un obiettivo da raggiungere, ma un impegno costante che richiede l'attenzione di ciascuno di noi. Nell'ambito delle pari opportunità, la promozione dell'equità è fondamentale per costruire una società in cui ogni individuo possa raggiungere il proprio potenziale senza ostacoli ingiusti". (Com)