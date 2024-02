Nato: ministro Difesa polacco, l’Ungheria dovrebbe ratificare subito l’adesione della Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L’Ungheria dovrebbe approvare subito l’adesione della Svezia alla Nato. Lo ha detto il ministro della Difesa della Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. “Dopo la buona decisione della Turchia, reputo che l’Ungheria dovrebbe immediatamente esprimere l’assenso” all’adesione di Stoccolma all’Alleanza Atlantica, ha affermato il ministro. “Qualsivoglia ritardo o blocco del rafforzamento dell’Alleanza, in cui si trova anche l’Ungheria, è un danno per l’Alleanza e per i nostri Paesi, Ungheria inclusa”, ha continuato. “Vale la pena creare una coalizione per fare una pressione positiva e convincere l’Ungheria il più rapidamente possibile. Non riesco a immaginare che l’Ungheria blocchi (l’adesione della Svezia alla Nato) per molto tempo”, ha detto Kosiniak-Kamysz. (Vap)