Usa: assalto al Congresso, Trump non ha l’immunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dovrà partecipare al processo che lo vede accusato di interferenze elettorali in relazione al suo ruolo nelle rivolte culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, dopo che la corte d’appello del distretto di Columbia ha respinto il principio dell’immunità invocato dai suoi legali. I tre giudici della corte si sono espressi all’unanimità contro Trump, che con ogni probabilità farà nuovamente ricorso presso la Corte suprema. “In questo caso specifico non abbiamo a che fare con un presidente, ma con un privato cittadino che ha gli stessi diritti di tutti gli altri”, si legge nella sentenza di 57 pagine pubblicata oggi. (Was)