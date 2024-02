Libia-Italia: ambasciatore Alberini ricevuto al ministero degli Esteri, “ottimi rapporti bilaterali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale della Libia, Al Taher al Baour, ha ricevuto quest’oggi l’ambasciatore d’Italia a Tripoli, Gianluca Alberini, per un colloquio “su diversi argomenti di interesse comune, al fine di potenziare le opportunità di cooperazione in linea con gli interessi reciproci dei due Paesi”. Lo rende noto il dicastero degli Esteri libico in una nota stampa. Da parte sua, la rappresentanza diplomatica italiana ha riferito via X (ex Twitter) che le parti hanno parlato degli “ottimi rapporti tra Italia e Libia”, nonché “dei prossimi appuntamenti dell’agenda bilaterale”. (segue) (Lit)