- Domani, 7 febbraio, alle ore 13:30, la commissione Agricoltura della Camera svolge l'audizione dell'avvocato Livio Proietti, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)