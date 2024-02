Svezia: ministro Lavoro, disoccupazione 2024 potrebbe attestarsi a tasso record 8,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disoccupazione in Svezia nel 2024 rischia di raggiungere il livello record degli ultimi dieci anni: 40 mila persone, ovvero l'8,2 per cento della popolazione attiva. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e dell'Integrazione Johan Person nel corso di una conferenza stampa. “La disoccupazione sarà la più alta degli ultimi dieci anni, esclusa la pandemia”, ha spiegato Person. La Svezia è attualmente al terzo posto nell’Unione Europea in termini di disoccupazione. Secondo Person la crescita emergente si spiega con i fallimenti della politica di integrazione. "Tra i cittadini di origine straniera, il tasso di disoccupazione è del 15,9 per cento, quasi il doppio di quello dell'intero Paese", ha osservato il ministro. Il governo promette di adottare una serie di misure per correggere la situazione, tra cui intensificare gli sforzi per insegnare lo svedese agli stranieri e ridurre le tasse per i cittadini a basso reddito. (Sts)