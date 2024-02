Serbia: premier Brnabic, risoluzione Parlamento Ue su elezioni è forma di pressione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione del Parlamento europeo sulle elezioni in Serbia è una forma di ulteriore pressione politica sul Paese e non ha nulla a che vedere con il voto dello scorso dicembre. Lo ha affermato la premier Ana Brnabic. Il capo del governo ritiene che la risoluzione sia una pressione su Belgrado, “sul presidente Aleksandar Vucic e sul Partito progressista serbo (Sns)", che "ha la maggioranza nel futuro Parlamento e costituirà la spina dorsale del futuro governo". La premier crede che l’iniziativa europea sia "una punizione" poiché Belgrado "fa attività di lobbying contro il riconoscimento dello Stato del Kosovo e a favore del ritiro del riconoscimento della sua indipendenza". Inoltre, l’Europarlamento ha voluto lanciare un avvertimento al presidente Aleksandar Vucic, che "continua a rifiutarsi di imporre sanzioni contro la Russia". Il voto del Parlamento europeo sulla risoluzione è previsto in settimana. (Seb)