Spagna: ministra Lavoro, con aumento salario minimo fatto passo decisivo contro precarietà

- Con l'aumento del salario minimo interprofessionale (Smi) del 5 per cento nel 2024, la Spagna è un "Paese migliore" e sta facendo "un passo decisivo contro la precarietà". Lo ha detto la ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, sottolineando che parte della crescita del Pil è dovuta proprio all'aumento dei salari. Il Consiglio dei ministri ha approvato questo incremento da 1.080 euro al mese a 1.1134 euro al mese in 14 pagamenti dopo l'accordo raggiunto a metà gennaio con i sindacati, ma non con le associazioni imprenditoriali. La Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) e delle Piccole e medie imprese (Cepyme) avevano, infatti, proposto un aumento compreso tra il 3 e il 4 per cento da accompagnare con misure nell'ambito della contrattazione con le amministrazioni pubbliche e il settore agricolo. (Spm)