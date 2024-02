Tunisia: omicidio Belaid, al via il processo a porte chiuse nel giorno della commemorazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Membri e attivisti politici del Partito dei patrioti democratici uniti (Ppdu), il partito comunista tunisino, si sono radunati oggi davanti al tribunale di prima istanza di Tunisi per chiedere che le persone coinvolte nell'assassinio di Chokri Belaid, avvenuto il 6 febbraio 2013, siano perseguite. La manifestazione si svolge mentre il tribunale ha dato via all'udienza del comitato di difesa di Chokri Belaid e Mohamed Brahmi dopo molteplici rinvii. Udienza che si svolgerà a porte chiuse, solo gli avvocati e i familiari dei due politici assassinati sono stati ammessi in aula, mentre è stato interdetto l'accesso ai giornalisti, contrariamente a quanto auspicato dal comitato di difesa. (segue) (Tut)