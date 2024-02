Tunisia: omicidio Belaid, al via il processo a porte chiuse nel giorno della commemorazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due politici, considerati "martiri", erano membri della stessa coalizione di sinistra. Il ministro dell’Interno d'allora, Lotfi Ben Jeddou, ha dichiarato in una conferenza stampa all'epoca dei fatti che "la stessa arma automatica da 9 mm che ha ucciso Belaid ha ucciso anche Brahmi". Dopo le loro morti, centinaia di tunisini, inclusi parenti e membri del partito del Movimento popolare, hanno manifestato davanti all'edificio del ministero degli Interni in Avenue Habib Bourguiba, nella capitale, e hanno accusato dell'assassinio il partito in carica Ennahda. I mandanti e le dinamiche degli assassini politici, tuttavia, non sono mai stati chiariti. (segue) (Tut)