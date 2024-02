Cisgiordania: forze Israele, ucciso un "terrorista armato" a Nablus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa d'Israele (Idf) hanno ucciso un presunto terrorista palestinese "armato", avvicinatosi a una postazione delle Idf vicino alla città di Nablus, in Cisgiordania. Lo hanno riferito le stesse Idf su X (ex Twitter), precisando che non ci sono stati feriti o vittime. "Le armi trovate addosso al terrorista sono state confiscate e consegnate alle forze di sicurezza per ulteriori indagini", hanno aggiunto le Idf. Contrariamente a quanto riportato inizialmente, le Idf hanno spiegato che l'uomo armato si è soltanto avvicinato alla postazione militare e non è riuscito ad aprire il fuoco. (Res)