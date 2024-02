Sanità: al via la giornata della raccolta del farmaco, in Lombardia 820 mila in povertà assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte oggi, all'insegna della solidarietà e dell'impegno condiviso a favore dei cittadini in condizione di povertà sanitaria, la ventiquattresim aGiornata di Raccolta del Farmaco (GRF), che durerà fino al 12 febbraio. La storica campagna benefica promossa da Banco Farmaceutico per donare medicinali da automedicazione a persone e famiglie bisognose di tutta Italia è stata presentata nell'ambito di una conferenza stampa oggi a Milano. Quest'anno sono 1.345 le farmacie lombarde che aderiscono all'iniziativa, esponendone la locandina, pronte ad accogliere i cittadini che decideranno di donare farmaci senza obbligo di ricetta ai 440 Enti del territorio impegnati ad assistere circa 100 mila persone in difficoltà. In Lombardia il 5,9 per cento della popolazione è in povertà relativa, mentre i poveri assoluti sono 820 mila. Ogni farmacia è associata a un ente, che poi provvederà a consegnare alle persone indigenti i prodotti donati. I farmacisti sapranno consigliare i cittadini su quali medicinali sia più opportuno donare, in base al fabbisogno delle diverse Associazioni. Come lo scorso anno, anche per questa nuova edizione, oltre a collaborare all'iniziativa, le farmacie contribuiranno direttamente con erogazioni liberali. In occasione dell'edizione 2023 della GRF, la Lombardia si è confermata tra le Regioni più generose: i farmaci raccolti sono stati 158.594 (oltre il 26,5 per cento delle donazioni totalizzate a livello nazionale), per un valore economico di 1.372.111 euro, distribuiti a oltre 99 mila assistiti. (segue) (Com)