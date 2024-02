Sanità: al via la giornata della raccolta del farmaco, in Lombardia 820 mila in povertà assoluta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa settimana di raccolta farmaci a favore dei più bisognosi ha un'importante valenza sociale ed è un ulteriore esempio della grande solidarietà dei lombardi, della loro voglia di esserci", ha dichiarato l'Assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, nel videomessaggio che ha aperto la conferenza. "Auspico possa avere risultati straordinari e ringrazio Banco Farmaceutico che, insieme ad altre realtà del Terzo Settore, rappresenta un motivo di orgoglio, testimone attendibile, a volte severo, di quelle attività che le Istituzioni devono svolgere ma, da sole, non riuscirebbero a fare. Sono poi particolarmente soddisfatto per la presenza assidua delle farmacie e dei farmacisti lombardi, che hanno svolto un ruolo essenziale nella pandemia e, ancora oggi, continuano a farsi promotori di numerose iniziative che Regione Lombardia sta portando avanti nell'ambito del Welfare, come la farmacia dei servizi. Mi auguro che la nostra collaborazione con Banco Farmaceutico e Federfarma possa continuare negli anni futuri, magari pensando a nuove azioni sempre a sostegno di coloro che vengono considerati ultimi e, invece, devono essere i primi". (segue) (Com)